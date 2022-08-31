Москва, 14 апреля, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Российская Федерация может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках в Сирийскую Арабскую Республику зенитно-ракетных комплексов С-300 после того, как вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли вероломный ракетный удар по этой стране. Об этом сегодня, 14 апреля, заявил журналистам на специальном брифинге в министерстве обороны начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

Mil.ru ЗРК С-300

Он напомнил, что несколько лет назад Россия по какой-то странной причине прислушалась к настоятельным просьбам «некоторых наших западных партнёров» и отказалась поставлять в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300.

«С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств», — сказал Рудской.

Он также напомнил, что за прошедшие полтора года российские военные помогли полностью восстановить систему противовоздушной обороны Сирии и продолжают её совершенствовать.

«Сирийскими средствами противовоздушной обороны, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отражены удары авиационных и морских средств поражения. Перехвачена 71 (из 103 — ИА REGNUM ) крылатая ракета», — рассказал генерал Рудской.

Представитель Генштаба уточнил, что сирийская система ПВО состоит из советских комплексов С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса».