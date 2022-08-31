Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Жителям Санкт-Петербурга предлагают вместо дарения цветов учителям на 1 сентября на сэкономленные средства заняться благотворительностью.

Букет дня Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Как сообщили в медиацентре Санкт-Петербурга, благотворительный фонд «Алёша» проводит акцию «Дети вместо цветов-2022». Суть её заключается в том, чтобы помочь детям, страдающим тяжёлыми заболеваниями, с помощью пожертвований.

«Эта акция, в которой участвуют учащиеся со всей страны, проходит уже девятый раз. Она направлена на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. В День знаний ученики дарят учителю один красивый букет от класса, а сэкономленные деньги переводят в благотворительный фонд «Алёша», — говорится в сообщении.

Собранные деньги пойдут на покупку дорогостоящих лекарств и протезов для тех, кому они необходимы. А участникам акции подарят подарки от партнёров фонда. Это могут быть светоотражатели, флажки, шарики, рюкзаки и другие вещи.

Напомним, среди петербургских родителей активно обсуждается отказ от традиции дарения цветов учителям.

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