Пермский район, Пермский край, 31 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Пермском крае специалисты Западно-Уральского управления Ростехнадзора назвали причину гибели работницы на зернохранилище в деревне Кичаново. Бункер обрушился из-за ранее обнаруженной течи по фланцевому соединению выпускного конуса с корпусом бункера, сообщили в ведомстве.

T.me/a_beglov Зерно

Напомним, смертельный несчастный случай на производстве произошёл 23 августа. В результате обрушения металлической конструкции работницу засыпало зерном весом не менее 100 тонн. Еще один работник получил травмы.

По факту происшествия документы направлены в прокуратуру Пермского края для организации внеплановой проверки.