Кострома, 31 августа 2022, 13:18 — REGNUM В новом учебном году в образовательные организации Костромской области придут работать 150 новых педагогов. Об этом сообщает департамент образования и науки региона. Шестьдесят из них направят в общеобразовательные школы.

Плакат СССР «За славный труд, за дело благородное, учителям спасибо всенародное!»
Плакат СССР «За славный труд, за дело благородное, учителям спасибо всенародное!»

По мнению директора профильного департамента Ильи Морозова ситуация с кадровым дефицитом решается благодаря созданию педагогических классов, заключению целевых договоров об обучении, стипендиям для целевиков, программе по обеспечению молодых учителей жильём на селе и другим мерам поддержки.

«Интерес к учительской профессии растет. Наш госуниверситет, педагогические колледжи постоянно выполняют контрольные цифры приема. Все больше целевиков поступают на педагогические специальности. Это и выпускники педклассов, которые активно создаются на территории Костромской области, и просто выпускники школ, которые определили для себя дальнейший путь своего становления профессионального как педагоги, и уже на моменте зачисления в образовательные организации заключают договор о целевом обучении. Всего по очным направлениям подготовки в этом году заключили договор о целевом обучении 51 человек, что на 30 процентов больше, чем в прошлом году», — сказал Морозов.

В целом системе образования региона не хватает около 2,5 тысячи педагогов. Наибольшие проблемы — с учителями школ. Самые востребованные специальности — педагог начальных классов, учитель русского языка и литературы, математики, иностранного языка.

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