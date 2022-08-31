В систему образования Костромской области привлекли 150 новых педагогов
Кострома, 31 августа, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В новом учебном году в образовательные организации Костромской области придут работать 150 новых педагогов. Об этом сообщает департамент образования и науки региона. Шестьдесят из них направят в общеобразовательные школы.
По мнению директора профильного департамента Ильи Морозова ситуация с кадровым дефицитом решается благодаря созданию педагогических классов, заключению целевых договоров об обучении, стипендиям для целевиков, программе по обеспечению молодых учителей жильём на селе и другим мерам поддержки.
В целом системе образования региона не хватает около 2,5 тысячи педагогов. Наибольшие проблемы — с учителями школ. Самые востребованные специальности — педагог начальных классов, учитель русского языка и литературы, математики, иностранного языка.