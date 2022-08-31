Кострома, 31 августа, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В новом учебном году в образовательные организации Костромской области придут работать 150 новых педагогов. Об этом сообщает департамент образования и науки региона. Шестьдесят из них направят в общеобразовательные школы.

Плакат СССР «За славный труд, за дело благородное, учителям спасибо всенародное!»

По мнению директора профильного департамента Ильи Морозова ситуация с кадровым дефицитом решается благодаря созданию педагогических классов, заключению целевых договоров об обучении, стипендиям для целевиков, программе по обеспечению молодых учителей жильём на селе и другим мерам поддержки.

«Интерес к учительской профессии растет. Наш госуниверситет, педагогические колледжи постоянно выполняют контрольные цифры приема. Все больше целевиков поступают на педагогические специальности. Это и выпускники педклассов, которые активно создаются на территории Костромской области, и просто выпускники школ, которые определили для себя дальнейший путь своего становления профессионального как педагоги, и уже на моменте зачисления в образовательные организации заключают договор о целевом обучении. Всего по очным направлениям подготовки в этом году заключили договор о целевом обучении 51 человек, что на 30 процентов больше, чем в прошлом году», — сказал Морозов.

В целом системе образования региона не хватает около 2,5 тысячи педагогов. Наибольшие проблемы — с учителями школ. Самые востребованные специальности — педагог начальных классов, учитель русского языка и литературы, математики, иностранного языка.