Энергодар, Украина, 31 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Направляющиеся из Киева в Энергодар эксперты МАГАТЭ начнут знакомиться с реальной (а не предлагаемой западными СМИ) картиной еще до прибытия на Запорожскую АЭС, отметил 31 августа в своем телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Министерство обороны России Запорожская АЭС

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«Их путь пролегает через единственный [в Запорожской области] КПП, где тысячи людей ждут возможности вернуться на «оккупированную» территорию. Экспертам завяжут глаза или разгонят толпу неправильных [жителей б. УССР], чтобы впечатление не портили?» — поинтересовался дипломат.

Как сообщалось ранее, ВСУ активно наносят удары по Энергодару и территории Запорожской АЭС с конца июля 2022 года, при этом в Киеве утверждают, что Россия «сама себя обстреливает».