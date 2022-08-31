Москва, 31 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Причиной возбуждения административного производства в отношении актрисы Кристины Асмус стала публикация в социальных сетях, сообщает 31 августа РБК.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кристина Асмус на красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел»

В пресс-службе Тверского суда агентству рассказали, что после текстовой публикации в социальной сети, направленной «на негативное отношение к проводимой военной операции», в отношении артистки составили протокол.

Также уточняется, что данный пост был опубликован в конце февраля. Сейчас дело находится на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, артистке грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.