Иркутск, , 13:06 — REGNUM Запрет на использование телефонов на уроке является правильным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала заместитель директора по воспитательной работе иркутской школы Марина Номшиева.

На уроке Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, телефон у ребёнка на уроке означает низкое качество усвоения материала. К тому же, телефон даёт возможность списать при написании контрольных работ, поскольку учителя не всегда могут уследить за всеми учениками, которых зачастую около тридцати.

В связи с этим педагог после обсуждения с родителями ввела свой способ борьбы с телефонами.

«У меня есть коробочка специальная, как у классного руководителя. И те дети, которые плохо усваивают материал, постоянно сидят в телефоне, в начале смены складывают их туда, а в конце уроков забирают обратно», — рассказала она.

Впрочем, телефоны стали проблемой не только на уроках. По словам собеседника, на переменах дети играют в сетевые игры.

«Они в результате забывают сходить в туалет, забывают покушать, опаздывают на урок. И когда урок начинается, дети начинают проситься выйти попить, в туалет, тем самым нарушая учебный процесс… Это всё из-за телефонов, потому что они сидят, и о своих насущных делах забывают», — заключила Марина Номшиева.

Напомним, Минпросвещения России с нового учебного года запретило пользоваться мобильными телефонами.