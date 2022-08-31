Иркутск, 31 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Запрет на использование телефонов на уроке является правильным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала заместитель директора по воспитательной работе иркутской школы Марина Номшиева.

Дарья Антонова ИА REGNUM На уроке

По её словам, телефон у ребёнка на уроке означает низкое качество усвоения материала. К тому же, телефон даёт возможность списать при написании контрольных работ, поскольку учителя не всегда могут уследить за всеми учениками, которых зачастую около тридцати.

В связи с этим педагог после обсуждения с родителями ввела свой способ борьбы с телефонами.

«У меня есть коробочка специальная, как у классного руководителя. И те дети, которые плохо усваивают материал, постоянно сидят в телефоне, в начале смены складывают их туда, а в конце уроков забирают обратно», — рассказала она.

Впрочем, телефоны стали проблемой не только на уроках. По словам собеседника, на переменах дети играют в сетевые игры.

«Они в результате забывают сходить в туалет, забывают покушать, опаздывают на урок. И когда урок начинается, дети начинают проситься выйти попить, в туалет, тем самым нарушая учебный процесс… Это всё из-за телефонов, потому что они сидят, и о своих насущных делах забывают», — заключила Марина Номшиева.

Напомним, Минпросвещения России с нового учебного года запретило пользоваться мобильными телефонами.