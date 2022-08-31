Москва, 31 августа 2022, 13:06 — REGNUM Необходимо подождать решения об увековечении памяти бывшего президента СССР Михаила Горбачёва. Об этом сегодня, 31 августа, заявил, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что такие решения принимает президент России или городские власти.
«Пока об этом ничего неизвестно. Пока не знаю, какие будут приниматься решения», — пояснил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 30 августа на 92-м году жизни умер последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв.
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