Москва, 31 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Необходимо подождать решения об увековечении памяти бывшего президента СССР Михаила Горбачёва. Об этом сегодня, 31 августа, заявил, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Горбачёв. Официальное фото 1986 года

Представитель Кремля уточнил, что такие решения принимает президент России или городские власти.

«Пока об этом ничего неизвестно. Пока не знаю, какие будут приниматься решения», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 30 августа на 92-м году жизни умер последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв.

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