Москва, 31 августа 2022, 13:05 — REGNUM Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки ликвидировали до 50 киевских националистов 10-й горной штурмовой бригады ВСУ под Дружковкой в ДНР, сообщили 31 августа в Министерстве обороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим попытался возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях, но понёс большие потери.
Читайте также: Российские войска снова сорвали попытку наступления ВСУ