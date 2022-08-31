ВКС России за сутки ликвидировали до 50 киевских боевиков в ДНР
Москва, 31 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки ликвидировали до 50 киевских националистов 10-й горной штурмовой бригады ВСУ под Дружковкой в ДНР, сообщили 31 августа в Министерстве обороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВКС РФ
«Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики ликвидировано до 50 националистов и девять единиц военной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим попытался возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях, но понёс большие потери.
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