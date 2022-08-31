Джакарта, 31 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан хочет обеспечить, чтобы на Бали не было мусора во время саммита G20, сообщает Antara.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Как глава организационного отдела председательства G20, важным аспектом, который я хотел бы показать делегатам позже, является чистота на острове Богов в качестве принимающей стороны», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.

По словам министра, Индонезия все еще не имеет и не развивает интегрированную технологию обращения с отходами. Политик призвал все стороны принять участие в сокращении отходов и сделать Индонезию чище.

«Я надеюсь, что в октябре или ноябре Бали станет чище, количество мусора в море также уменьшится», — заключил Лухут Бинсар Панджаитан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо объяснил важность наличия у малых и средних предприятий бизнес-идентификационного номера.