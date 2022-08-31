Власти Индонезии хотят очистить Бали от мусора перед саммитом G20
Джакарта, 31 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан хочет обеспечить, чтобы на Бали не было мусора во время саммита G20, сообщает Antara.
«Как глава организационного отдела председательства G20, важным аспектом, который я хотел бы показать делегатам позже, является чистота на острове Богов в качестве принимающей стороны», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.
По словам министра, Индонезия все еще не имеет и не развивает интегрированную технологию обращения с отходами. Политик призвал все стороны принять участие в сокращении отходов и сделать Индонезию чище.
«Я надеюсь, что в октябре или ноябре Бали станет чище, количество мусора в море также уменьшится», — заключил Лухут Бинсар Панджаитан.
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