31 августа 2022 | Время чтения 41 мин

Сегодня со всей остротой встал вопрос о самом существовании нашей цивилизации — мира России. Нескольким следующим поколениям предстоит решать сложные цивилизационные задачи. Крылья этим поколениям должно дать полноценное образование и воспитание. Ситуация в отечественном образовании критическая. Ключом к будущему является самоорганизация и совместные действия родителей страны — наиболее ответственной и сознательной частью в образовательном пространстве России.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

Введение

«Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники».

— Отто фон Бисмарк.

Мне довелось как-то беседовать с мексиканцем, и я поинтересовался, как обстоят дела в их стране.

— Вы посмотрите на наш герб, и вам всё станет понятно. У нас на гербе изображен орел, пожирающий змею и сидящий на огромном кактусе. И кому здесь хуже всего?

— Наверно, всем тут не очень хорошо. Кактус, на котором идет сражение, видимо, этому не рад. Орлу неудобно сидеть на огромном колючем растении, вероятно, и змея не рада своей судьбе. Так что плохо всем троим.

— Так обычно и говорят иностранцы. Вы не правы. Хуже всего мексиканцам, которые считают нормальным такое положение дел и даже представили его на гербе.

Конечно, мексиканцы сами будут решать свои проблемы, но мне эта аналогия постоянно приходит в голову при размышлении о нашей системе образования.

Начнем со школьников. Единое образовательное пространство страны развалилось. Детей учат разному и по-разному. Официально утверждено около десятка программ начального образования. В 2021 году президент РФ обратил внимание на необходимость единого учебника истории, рассматривающего XX век. Но этого учебника до сих пор нет. История преподается по 86 учебникам. И не так давно почтенный академик объяснял такое положение дел тем, что ученые пока не уяснили, какую же историю хочет видеть руководство страны. То, что хорошо в одной школе, оказывается неприемлемо в другой. Такой профанацией является электронное образование и контрольные по телевизору. Всё как в романе Джорджа Оруэлла «1984» с плакатом «Большой брат следит за тобой». Отдельная большая неприятность — единый государственный экзамен (ЕГЭ), на подготовку к которому тратятся последние два года школьной жизни. Но уже если сдал его, то можно разбираться, куда же ты хочешь поступить — то ли в пивоваренный институт, то ли в мыловаренный, то ли в актеры податься. Непонятно, чего же хотят взрослые. Почти невозможно угадать их желания и угодить им. Ведь даже по телевизору объясняют, что если вести себя как порядочный человек, то никуда не пробьешься.

В отчаянном положении находятся родители. В большой степени они должны заменить собой школу. Образование у нас до сих пор трактуется как услуга, организовать и приобрести которую и должны родители. Это дорого и неэффективно. В начальной школе нас спрашивают, по какой программе мы хотим учить детей. Но это должны знать профессионалы, а не мы! Организация работы учеников отсутствует. Если добросовестно делать всё, что задают, то этим надо заниматься круглые сутки, и то времени, может, не хватит. Электронное образование противоречит здравому смыслу и медицинским нормам. Образование — это диалог. Хороший учитель, общаясь с учениками, понимает, что, кому и почему непонятно. Электронное образование — монолог.

Дистанционное обучение Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Кроме того, почему мы должны превращать свой дом в компьютерный класс?! Если детей школьного возраста несколько, да ещё и родители работают с компьютером, то это неизбежно, и каждому нужна отдельная комната. Кроме того, и исследования ученых, и книги утверждают, что дети могут очень немного времени проводить у компьютера. Нарушение этих норм может иметь очень серьезные последствия. Почему же Минпросвещения это игнорирует? Кроме того, многие ведущие западные ученые объясняют, что электронное образование — это образование для бедных. Неужели наше Отечество настолько обеднело, что мы вынуждены пользоваться суррогатом вместо подлинника?! Проклятием многих семей являются компьютерные игры и ТикТок — дети живут не в реальном, а в призрачном виртуальном мире.

Кто такой наш ребенок? На что обращать внимание при его воспитании? Какая сфера деятельности ему подходит? Каковы его наиболее сильные и слабые стороны? В 1990-х годах в школах учредили должность психолога, который и должен был бы этим заниматься. И её до сих пор не отменили! Просто в процессе «оптимизации» от части сотрудников пришлось избавиться. Учителя легко не уволишь, поэтому избавились от многих людей, не связанных с учебным процессом, в частности, от большинства психологов. В ряде стран один психолог приходится на 12 человек, у нас — один на триста, а в крупных городах — один на 500… Кроме того, мы столкнулись со специализированными классами, и вообще, с феноменом ранней специализации. Это приводит к тому, что ученики физмат классов очень часто ни бельмеса не знают в гуманитарных науках, а гуманитарии, наоборот, потому что точные науки у них «не идут».

Рано или поздно «наступают» старшие классы, и выясняется достаточно часто, что школа ничему не научила, и для того, чтобы сдать ЕГЭ, надо нанимать репетитора и вкладывать в это немало денег. Старшие классы стоят полупустые, а дети бегают по своим «заветным» репетиторам. Другими словами, в нашем Отечестве наступило «образовательное средневековье», когда для того, чтобы чему-нибудь научиться, надо было бежать к «мастерам». Мой коллега, подрабатывающий репетиторством, формулирует четко: «Развалом отечественного образования моё состояние прирастать будет». Он любит отдыхать на экзотических курортах — Сейшелы, Доминикана, Цейлон… Другими словами, утверждение профессора Алексея Савватеева: «Массовая школа умерла. Это диагноз», большинство родителей это прекрасно понимают.

Но при этом важно, чтобы дети были здоровы, а это значит, что нужно вкладывать немаленькие деньги за спортивные секции. А кто говорил, что будет легко?

В 1746 году итальянский драматург Карло Гольдони написал пьесу «Слуга двух господ». Наступили новые времена, и выяснилось, что у современного учителя огромное количество «господ». Много лет в России образование и воспитание трактовали как «услугу», которую учитель должен оказывать, как парикмахер или массажист. Сейчас этих слов стараются не говорить, но, по существу, всё осталось точно таким же, как было. Учитель — раб своего директора, который может наградить, а может прогнать в три шеи. Он должен угождать родителям, как бы плохо их дети не относились к учебе. С родительским хамством приходится сталкиваться гораздо чаще, чем хотелось бы. Чему и как учить — отдельная проблема. Учебников — море, четких ориентиров нет. Поэтому часто происходит невообразимое. Например, в школе, о которой я имею представление, в III четверти VIII класса «проходили» и писали по ним сочинения такие шедевры, как «Ожерелье» Ги де Мопассана, «Темные аллеи» Бунина, «451 по Фаренгейту» Брэдбери. Конечно, нет более важных тем для наших детей, чем переживания брошенных женщин или мужей, преданных своими женами? Куда же до этих основоположников нашим ветхозаветным Пушкину, Гоголю и Толстому?

На уроке Дарья Антонова © ИА REGNUM

Все, как в известной поэме, которая нелегко дается современным школьникам (читают-то большинство из-под родительской палки).

Мы все учились понемногу

Чему-нибудь и как-нибудь,

Так воспитанием, слава богу,

У нас немудрено блеснуть.

В одних школах у нас проходят пятое, в других — десятое, поэтому серьезной методической работы нет. Каждый барахтается, как может.

Велика ли зарплата учителя?

Средняя зарплата учителя в вакансиях РФ 20 059 руб. (её обозначают в конторах по трудоустройству).

Средняя зарплата учителей по РФ — 43 664 руб.

Средняя зарплата наемных работников по РФ — 42 366 руб.

Средняя зарплата по экономике РФ — 51 344 руб.

Разнообразна Россия — за одну и ту же работу учителя получают зарплаты, отличающиеся в несколько раз. Лидер по зарплатной части — Москва — 116 610 руб., на последнем месте по реальным зарплатам учителей Кабардино-Балкарская Республика — 24 096 рублей [1].

Как говорил в своё время московский градоначальник: «Москва — не Россия, но и Россия — не Москва».

Учительская зарплата — это отдельная интересная тема. Но в ряде регионов «на одну ставку есть нечего, на две — некогда». При этом московские учителя получают надбавку в 10 тысяч рублей, если они пользовались платформой «Московская электронная школа». Что вся эта электронщина дает школьникам и учителям? Нет ответа. Суеты тут много, а результата не видно. Умолчим о горах «необходимых» бумаг, «поручениях» и о многом другом. Не было бы хуже. Можно вспомнить ответ одного мудреца на вопрос о самочувствии: «Хуже, чем было, лучше, чем будет». К российскому образованию прильнули случайные люди, разыгрывающие карту электронщины и вытеснения людей из школ.

Один из них — небезызвестный председатель правления Сбербанка Герман Греф со своими «сберклассами». На Петербургском международном экономическом форуме он говорил [2]:

«Нужно уходить от напичкивания знаниями в школе, потому что сегодня носителями знаний, носителями информации являются компьютерные системы… Школа должна стать школой навыков. Знания нужно перенести в возможность получать их школьниками в ходе самоподготовки».

Герман Греф Дарья Антонова © ИА REGNUM

Директора московских школ — фигуры удивительные и во многом трагические. С 2010 по 2020 год руководителем Департамента образования Москвы был И. И. Калина. В настоящее время он возглавляет кафедру педагогических технологий факультета педагогического образования МГУ — бесценный опыт не должен пропасть. Много удивительных дел совершил он на прежнем посту. Одно их них — «слияние» по пяти школ в одну и присовокупление к ним «для оптимизации» детских садов. Вот что говорил этот выдающийся деятель в 2013 году [3]:

«Какой огурец в хороший рассол ни попадет — маленький, большой, свежий, малосольный — происходит усреднение, все становятся одинаково хорошими солеными огурцами. Поэтому не страшно даже слияние обычных школ с девиантными: если подростков с асоциальным поведением помещать в хорошую социальную среду (прежде всего школьную), то они тоже станут достойными учениками».

Работать директором под началом человека, который сравнивает наших детей с солеными огурцами, а школу с банкой рассола, — нелегкое испытание. Сильных людей у нас ценят — в своё время по Москве прокатилась волна митингов с требованием уволить Калину и лозунгами «Калину в сад».

Да и функция директора, который возглавляет учебный комбинат на 5000 человек, радикально меняется — он становится не директором школы, а менеджером, хозяйственником, которого не все учителя в лицо знают, не говоря уже об учениках.

Огромная головная боль — прием на работу учителей. По оценкам Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в стране не хватает 250 тысяч учителей, доля молодежи не увеличивается. Больше всего в школах не хватает учителей иностранного языка, математики, русского языка и литературы, физики, информатики. В дефиците учителя-логопеды, дефектологи, школьные психологи [4].

Приходит претендент, и выясняется, что он не может хорошо написать контрольную по ЕГЭ, очевидно, и школьников он научить этому не сможет. Как же его брать?!

Развал характерен для большой части педагогического образования. Выпускники часто решают школьные задачи хуже, чем в то время, когда они поступали…

Остальное просто. Мне приходится вести занятия у будущих ученых и инженеров. В высшей школе мы пытаемся провести удивительный эксперимент — дать высшее образование тем, кто не имеет среднего. Люди, которые должны заниматься гиперзвуком и ядерными реакторами, слабо знают школьную физику и совсем не знают институтскую. Практически нет знания химии — а какой инженер без знания свойств материалов? Практически отсутствуют познания в гуманитарных дисциплинах. Можно сказать, что выдаваемые сейчас дипломы являются «сильно уцененными», по сравнению с теми, которые выдавались в советские времена.

Когда такой специалист приходит на работу, то руководителю приходится решать, как, чему и где доучивать такого «специалиста» и как платить ему деньги, на которые он сможет жить. И без молодежи нельзя, и с ней не просто…

Реальность такова. Но родители — взрослые люди и, наверно, знают, что не все сказки в мире взрослых людей имеют хорошее начало и конец. И чтобы конец оказался хорошим, нужны усилия, иногда очень большие.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как мы дошли до жизни такой?

«Хочешь победить врага — воспитай его детей». — Восточная мудрость.

Не будем говорить о политике. Но на вопросы детей — почему ж страна наша, имея треть всех мировых минеральных ресурсов, находится по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения на 87 месте в мире, почему живем бедно, — надо отвечать.

Детей обычно интересует, сколько же времени будут жить их родители. Данные группы Всемирного банка за 2020 таковы. В лидерах оказывается Япония — 84,62 года, Сингапур — 83,4, Республика Корея — 83,43. Россия занимает 122-е место (ниже Филиппин и выше Таджикистана). Общая продолжительность жизни 71,34 года, у мужчин 66,49, у женщин 76,43 [5]. Почему же при такой заботе о людях мы живем хорошо, но недолго? Как же мы оказались во второй сотне стран мира по этому ключевому показателю?

В своё время в СССР была вторая экономика мира. Сейчас достижения России намного скромнее. Обычно старшеклассникам про это не рассказывают, а когда они осознают эту реальность, то очень удивляются. Посмотрим на валовый внутренний продукт, например, в 2019 году — США $21,43 трлн, 21,42% от глобального продукта; Китай — $14,34 трлн, 16,34%; Япония — $5,08 трлн, 8,79%; Индия — $2,81 трлн и 3,28%. Это большие страны, но и небольшие выглядят неплохо — Германия $3,85 трлн, 4,38%; Великобритания $2,53 трлн, 3,22%; Франция — $2,72 трлн, 3,09%. Показатели России $1,7, 1,94%. Естественно, дети спрашивают, как же так получилось [6].

Обычно школьники считают, что мы являемся мировым лидером по добыче нефти и газа в мире. Но это не совсем так, например, в 2019 году доля нашей страны по добыче газа составляла 16,6%, нефти 12,7% (на 2021 год). Это не мало, но и не так много, чтобы изменить цены на эти энергоносители в мире.

Я бы разместил эти цифры на обложке школьных тетрадей, чтобы следующие поколения думали, как выбраться из той ямы, в которую попала страна, и представляли объем предстоящей работы. Испанский философ Ортега-и-Гассет полагал, что именно образование является инструментом преобразования страны на длинных характерных временах [7].

В чем же дело? Как же мы дошли до жизни такой — спрашивают меня школьники, осознавая нашу реальность. Дело в том, что Россия является объектом огромного исторического эксперимента, связанного со сменой социального строя — социализма на капитализм. Произошел отказ от многих прежних смыслов и ценностей, глубокое изменение жизнеустройства. Сильную индустриальную страну с наукой и образованием, занимавшую ведущие позиции в мире, превратили в донора минеральных ресурсов и людей для более развитых или быстрее развивающихся стран. Это и определило судьбу российского образования и наши с вами сегодняшние задачи.

В нашей школе было много реформ — гуманизация, гуманитаризация, информатизация, егэзация, болонизация, интернетизация и много иных. Все они вели к ухудшению качества образования. У многих граждан России до сих пор есть ощущение, что нашим образованием и просвещением управляют недалекие люди, что если сменить одного министра на другого, принять резолюцию или написать президенту, то всё наладится. Но это не так.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В историю вошел перл бывшего министра, а ныне советника президента А. А. Фурсенко:

»…недостатком советской системы образования была попытка сформировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других» (23.07.2007).

Д. В. Ливанов, в бытность свою министром образования, говаривал, что надо готовить людей, способных пользоваться технологиями, придуманными другими [8]. Очевидно эти другие лучше учились в школе.

Если у нас будет много квалифицированных профессионалов и для них не будет работы, то они постараются изменить такое положение дел. А это уже социальная нестабильность…

Специальная операция на территории б. УССР и 10 тысяч санкций, наложенных на Россию, показали, что высокие технологии крайне важны и полноценное образование является необходимым условием нашего существования в современном мире. Мы же, как герой Булгакова, можем оглянуться вокруг и воскликнуть: «…что же это у вас, чего не хватишься, ничего нет!» Нет даже подшипников, которые мы научились делать в годы первых пятилеток! Значит, всё это необходимое России должно появиться! Отчасти в этом есть повод для оптимизма — поле для предстоящей работы огромно.

Недавно один чиновник на совещании по импортозамещению заявил: «Раньше мы были под Западом, теперь будем под Востоком!» Это совсем не то, что нужно. Все ключевые, жизненно важные вещи должны быть своими. Здесь, скорее, верна программистская мудрость: «Дай Бог всё самому уметь, но не всё самому делать».

В стратегии развала отечественной школы выделю три ключевых направления.

Переход от предметоцентрической к личностно-ориентированной школе. В советской школе принципиальную роль играло получение знаний, умений, навыков. Ученика оценивали по тому, насколько хорошо он освоил преподаваемые предметы, а учителя по тому, хорошо ли он владеет тем, что преподает, и может ли обучить этому школьников. Советскую педагогику крушили утверждением о том, что она не учитывает в должной степени личность и уникальность учеников, что она должна помогать им найти себя, разбираться, как сделать их счастливыми и довольными, и иметь дело с «универсальными учебными действиями».

Среди теоретиков развала можно выделить А. Г. Асмолова [9]:

«Усвоение стандартов — это усвоение нового поведения школьной жизни в мире, где ключевыми вызовами являются вызов неопределенности, сложности и разнообразия… Как понять логику изменения изменений? … мы имеем технологии реализации стандартов через электронные образовательные среды…

Пришли времена неопределенности. Мир Яна Амоса Коменского с дискретной поурочной системой образования при всей его великости имеет исчерпывающие диапазоны в наши дни… Образовательный стандарт — это атомный или космический проект для России… Моё кредо высказано давно. Моё кредо — это движение от культуры полезности к культуре достоинства».

Впрочем, другие люди тоже постарались. «Если бы я был главным волшебником страны, то во благо образования перестал бы врать. Я бы сделал, чтобы школу рассматривали как место для создания условия для продвижения по своему пути… Демократически воспитанный человек — это не тот, который делает то, чего хочет, а тот, который может ставить себе границы. Границы хорошего и плохого, границы поведения в разных ситуациях, границы между знанием и незнанием», — писал директор Школы самоопределения А. Н. Тубельский [10].

Здравый смысл подсказывает обратное. И наука, и образование — это школа определенности, выявляющая и объясняющая наиболее важные причинно-следственные связи. В дискуссиях с реформаторами от образования я обычно спрашивал, обратятся ли они к достойному продавцу, считающему, что с таблицей умножения всё сложно и ответ на вопрос, сколько будет 2×2, зависит от того, покупаем мы или продаем. «Вы не понимаете! Это другое!» — обычно отвечали «новаторы».

Ну, а с молодёжью, которая считает, что она сама будет выбирать себе мораль и решать, что такое хорошо и что такое плохо, много раз беседовал. И выбор, и дела их видел. Думаю, что это социальная болезнь или что-то подобное. Со строителями Вавилонской башни произошло нечто похожее. Думаю, что наше общество далеко от этого. У многих страсть построить мир по-своему обычно проходит с годами, но часто бывает поздно.

В школе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Разрушение единого образовательного пространства. Советская школа была единой — вся страна училась по одному общему учебнику, в спецшколах был учебник повышенной сложности. Это позволяло иметь отличную методическую работу — достижениями лучших учителей могли пользоваться все педагоги. Она давала целостный, системный взгляд и позволяла заложить основы мировоззрения [11]. Страна всерьез относилась к образованию — многие учебники были написаны выдающимися учеными. Это была общеобразовательная школа, не предусматривающая ранней специализации, — при получении аттестата зрелости советские школьники сдавали 8 экзаменов: сочинение и алгебра (письменно), литература, геометрия, иностранный язык, химия, физика, история.

Существенно мнение оппонентов. После советского прорыва в космос американский президент Джон Кеннеди говорил: «Советы обогнали нас в космосе за школьной партой». По его инициативе были начаты серьезные реформы в области образования и в инновационной сфере оборонного комплекса.

Как же развалить отлично работающую систему? Очень просто — надо следовать римскому императиву «разделяй и властвуй». Нужно породить огромное число программ и учебников. Одним детям рассказывают про Фому, другим про Ерему. И новаторы, новаторы и ещё раз новаторы. У нас в первом классе была в ходу поговорка: «Много на свете диковин: каждый чудак — Бетховен». Конечно, поиск нужен и в педагогике. И тут необходим контроль, мониторинг, анализ — речь-то идет о судьбе наших граждан — людей Будущего. Если этого нет, то получается разброд и шатание. Как у нас сейчас. Культура — это прежде всего система ограничений. Именно об этом и забыли.

Советская школа давала шанс каждому ученику получить полноценное образование. Нынешняя же школа, как, например, в США, разделяет людей. В 95% школ мы готовим «покупателей», людей «общества потребления» (оно у нас невозможно, но это и неважно). Вместо целостного образования мозаичная структура знаний — «всё ни о чем и ничего обо всем». Электронная система образования превращает такие занятия в полный абсурд.

Однако есть и несколько процентов сильных школ, где учатся дети очень богатых родителей или яркие, талантливые дети. Там минимум «электроники» и серьезное отношение к каждому ученику. Как заметил директор одной из таких школ: «Наша цель — выйти на уровень советской физматшколы. Мы пока не тянем на такой уровень, но будем двигаться именно в таком направлении».

Обезьянничание — беда нашей «элиты», в том числе и той, которая руководит образованием. Стараются копировать Штаты — «куда конь с копытом, туда и рак с клешней». Разные цели, возможности, традиции стран. Кроме того, Америка может скупать интеллектуалов по всему миру, а нам надо иметь своих…

Узкая специализация — проклятие российской школы. Индустриальная эпоха, из которой сейчас ведущие страны переходят в постиндустриальную реальность, породила иллюзию, что очень важна узкая специализация и подготовка людей, которые знают «всё ни о чем». Об этой опасности писал в своё время испанский философ Ортега-и-Гассет (1883–1955), связывавший возрождение Испании с изменением системы образования в стране. В книге «Восстание масс» [7] он пишет:

«Специалист служит нам как яркий, конкретный пример «Нового человека» и позволяет нам разглядеть весь рационализм его новизны… Его нельзя назвать образованным, так как он полный невежда во всем, что не входит в его специальность, он и не невежда, так как он все-таки «человек науки» и знает в совершенстве свой крохотный уголок вселенной. Мы должны были бы его назвать «ученым невеждой», и это очень серьезно, это значит, что во всех вопросах, ему неизвестных, он поведет себя не как человек, незнакомый с делом, но с авторитетом и амбицией, присущей знатоку и специалисту…»

Козьма Прутков формулировал короче: «Специалист подобен флюсу — полнота его односторонняя». И ведь это говорилось до TikToka и до компьютерной реальности, в которой живут многие наши дети!

Ранняя специализация, натаскивание на ЕГЭ, репетиторство «вырезают» очень немногое из нормального школьного образования. То же самое происходит и в вузах. «Мы не можем готовить специалистов лучше из того, что вынуждены принимать», — жаловались мне некоторые ректоры. То, что мы имеем на выходе, оставляет желать лучшего. COVID-19 оказался очень серьезным уроком и показал существующую картину. Многие из моих знакомых ушли в мир иной в период пандемии, потому что им не была оказана необходимая медицинская помощь и врачи были неподготовлены.

Подготовка к поступлению в конкретный вуз была очень существенным этапом в советской школе, как и прием людей, из которых можно подготовить полноценных специалистов. Выпускной экзамен из школы и вступительный в вуз необходимо разделить! России надо вернуть образовательный суверенитет, не пытаясь подражать чужому или играть роли, написанные другими!

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Есть ли надежда на лучшее? Понимает ли руководство положение дел? Да! Процитирую президента РФ [12]:

«Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она, эта волна, просто захлестнет, утопит. Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате — потерю суверенитета. Именно так, а не иначе обстоит дело… Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного, результативного труда. Не сделаем этого — не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. И вопрос не в том, что кто-то придет, захватит и разорит нашу землю. Нет, дело совершенно не в этом. Именно отставание — вот главная угроза, вот наш враг».

Десятилетия исторического времени Россией упущено. Нашему поколению и нашим детям предстоит сделать очень-очень много.

Что делать родителям?

«Я не люблю машины. Я ненавижу Интернет, ненавижу компьютеры. Они мешают нам жить, они отбирают наше время. Люди слишком много работают за компьютерами, они слишком много болтают, вместо того, чтобы слушать и слышать друг друга». — Рэй Брэдбери.

Думаю, что большинство утверждений, приведенных ниже, очевидны родителям. Но, судя по моему опыту, короткие формулировки иногда помогают.

В условиях развала системы образования главный учитель Вашего ребенка не школьные педагоги, не интернет и не репетитор, а Вы.

Это первый и очень серьезный вызов, которого не было у предыдущего поколения. В первом приближении ребенок будет знать и уметь то, чему Вы его выучите. И главный воспитатель — тоже Вы. Чем больше усилий в дитя будет вложено, тем в большей мере оно будет вашим, а не «компьютерным».

Стоит рассказать одну историю. У моего коллеги сын — доктор наук и генерал-лейтенант. Я поинтересовался, как коллега его воспитывал.

— Я довольно быстро понял, что у моего сына пониженные способности, и начал проверять сделанные уроки, а то, что у него не получалось, делали вместе. Все уроки, включая историю, географию, иностранный. Жена очень возражала против такого подхода, но другого выхода у меня не было. Четыре раза мы были на грани развода. И я просто сделал то, что нужно.

Только не надо объяснять, что вы не физик, не химик и литературу уже забыли. Один раз Вы уже кончили школу, и во второй раз разобраться вместе с вашим ребенком будет легче, если Вы хотите, чтобы он был Ваш.

Родители не товарищ, а старший, который поможет, защитит и знает, как надо поступать.

Этот взгляд кажется естественным. Американский психолог, автор теории трансакционного взаимодействия Эрик Берн в структуре каждой личности выделяет три ипостаси — Ребенка, Родителя и Взрослого [13, c.18-20]:

«Ребенок — одна из наиболее ценных составляющих личности, так как вносит в жизнь человека то, что настоящий ребенок вносит в семейную жизнь — радость, творчество, очарование… Родитель осуществляет две основные функции. Во-первых, благодаря этому состоянию человек может эффективно играть роль родителя своих детей, обеспечивая тем самым выживание человеческого рода. Во-вторых, благодаря Родителю многие наши реакции стали автоматическими, что позволяет сберечь массу времени и энергии… Состояние Взрослый необходимо для жизни, человек перерабатывает информацию и вычисляет вероятности, которые нужно знать, чтобы эффективно взаимодействовать с окружающим миром».

Однако всё это касается взрослых людей. Ребенок должен оставаться ребенком, а для этого ему нужен родитель, сильный, мудрый, который в случае чего защитит и знает, как надо поступать, которого надо слушаться. Как писал Пушкин:

Блажен, кто смолоду был молод. Блажен, кто вовремя созрел…

Это очевидно. Но… найдутся психологи, которые думают иначе и считают, что совсем не нужно быть Родителем в отношении ребенка, а достаточно быть другом или подругой [14]. Но тогда у ребенка не будет возможности опереться на того, кто знает, умеет, предвидит, защитит! Это разрушительная стратегия, которая очень часто завершается семейными трагедиями. Не стоит накладывать на детей нагрузку, к которой они не готовы. Остается надеяться на здравый смысл родителей, на их способность отделять агнцев от козлищ…

Почти всё время, проведенное ребенком в компьютерном мире, является потерянным. Родитель должен помочь ребенку жить в реальном, а не в виртуальном мире.

Ученик за компьютером Дарья Антонова © ИА REGNUM

Основная функция компьютеров в современном мире не экономическая, а социальная. Эта функция состоит в «сжигании» свободного времени миллиардов людей. Обычное образование — диалог, компьютерное — монолог. Поэтому в «электронщине» нет большого смысла. Не могу понять, чем же компьютерный дневник и классный журнал лучше обычного. Дети как не знали домашнего задания при обычном дневнике, так и не знают при компьютерном. Конечно, любопытно, когда мамы после каждого родительского собрания обмениваются сотней-другой сообщений, а не постить котиков вообще невозможно. Но безо всего этого вполне можно обойтись. Зато появилось новое наказание — на сегодняшний вечер оставить без игр. И опять можно вспомнить классику:

Когда в делах — я от веселий прячусь; Когда дурачиться — дурачусь; А смешивать два этих ремеслаЕсть тьма искусников — я не из числа.

Важно осознать, что компьютер для школьников — средство, чтобы отвлекаться и развлекаться. Контроль тут почти невозможен.

В самом деле, не так давно у молодежи в моде были рэп-баттлы. Это такое зрелище, в котором взрослые мужчины непристойно ругают друг друга, а десятки миллионов людей смотрят эту непристойность на компьютере. Так вот, по данным социологов, в России за этим действом наблюдало 92,4% молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет. Потеря времени и школа хамства.

Компьютер — замена родителей и друзей. Библия советовала возлюбить ближнего как самого себя. Компьютер дает возможность возлюбить дальнего, естественно, за счет ближних. Он вводит детей в призрачный мир странных чужих людей… Вы хотите, чтобы Ваш ребенок был с Вами или с ними? Надо ответить себе на этот вопрос.

Надо выявить способности и склонности ребенка.

Дети не такие, как мы. Они другие. Более того, они не такие, какими мы хотим их видеть. Какие они? Как помочь им самоутвердиться и помочь стать счастливыми людьми? Надо вложить силы, чтобы выяснить. Есть психологи, инструменты для выявления способностей, родителям и ребенку можно многое показать и рассказать. Конечно, в этой области есть и настоящие профессионалы и дилетанты с прохиндеями. Но такая уж функция родителя — отличать первых от вторых.

Надо пробиваться в сильные школы, а если не получается, надеяться на себя.

Мы живем в жестоком мире олигархического капитализма, и более всех заинтересованы в успехе нашего ребенка именно мы — родители. В 95% школ России сейчас почти ничему не учат. Начальник Рособнадзора А. Мурзаев признает, что 35% школьников в России неуспешны по одному предмету, а в странах-лидерах таких детей 5%. Вместе с тем в 5% специальных школ удается поддерживать высокий уровень. И если у ребенка есть здоровье, способности и желание, то надо пробиваться туда. При этом важно не ошибиться со специализацией.

Если не получается, то надо работать самим. Как ни странно, Ньютон был вначале одним из самых слабых учеников в своем классе, да и у Эйнштейна были проблемы с образованием. Но потом ничего, выправились.

Как ни странно, значительная доля академиков в школе были троечниками. Но потом нашли дело, которым интересно заниматься, или своего учителя. Бытует такая поговорка: «Не все, кто читал «Занимательную физику» Перельмана, стали выдающимися физиками, но все выдающиеся физики читали эту книгу».

Помогите ребенку вырасти и стать взрослым.

Счастье для родителя, когда его ребенок становится взрослым, ответственным, уверенным в себе человеком, на которого можно положиться. Для этого среди прочего надо регулярно разговаривать с ним на темы, которые волнуют его, вас и Россию. Масштаб человека определяется проблемами, которые его волнуют. Мы столкнулись с удивительной ситуацией: одни молодые люди сейчас умирают, защищая наше Отечество, а для других Россия — просто штамп в паспорте и территория, с которой «надо валить». Мы живем в эпоху перемен, когда «работа родителя» является очень ответственной, когда нельзя плыть по течению и надо чаще представлять, каким взрослым станет наш ребенок и какую ответственность он возьмет на свои плечи.

Первоклассники с родителями torange. biz

Помогите ребенку разобраться в друзьях.

Наступит время, когда мнение друзей, товарищей или сверстников будет не менее, а, может быть, и более важным, чем мнение родителей. Думаю, стоит вникнуть в его окружение. Ваши советы и оценки могут оказаться очень важными и значимыми, даже если они не будут приняты сразу.

Успех — когда ребенок хочет быть похожим на Вас.

На мой взгляд, это главный признак того, что в обществе все нормально. Наши дети — очень строгие судьи. И если они считают, что у нас всё нормально, достойно, так, как должно быть, то это очень высокая оценка.

Что надо делать вместе?

Я. Ты, он, она, Вместе — целая страна, Вместе — дружная семья, В слове «мы» сто тысяч «я».

Р. Рождественский

Формирование родительских сообществ. Вместе мы добьемся большего.

Одно из главных слов XXI века — самоорганизация. Теория самоорганизации — синергетика (от греческого «совместное действие») — становится всё более популярным междисциплинарным подходом в науке, при разработке высоких технологий, в гуманитарной сфере.

В той или степени к образованию в России имеет отношение более 70 миллионов человек. Образование — ключевая функция государства. Достаточно потерять или одурачить одно-два поколения и страны не будет.

Родители — огромная сила, очень важно объединение и выработка единого мнения по ключевым вопросам. Не следует сосредотачиваться на попытке только корректировать законы. Как говорил Джонатан Свифт: «Законы подобны паутине: мелкие насекомые в них запутываются, большие — никогда». Общее понимание и усилия важны.

Формирование единого образовательного пространства: один учебник по каждому предмету для всей страны + один учебник повышенной сложности.

Надо противостоять политике образовательных властей «Разделяй и властвуй!» Надо вернуть сильную методическую работу в среднюю школу. Учебники-паразиты должны быть выброшены. К примеру, президент определяет цивилизационные императивы России, а в школьных учебниках нет упоминаний о цивилизационном подходе. Единое образовательное пространство в школах сегодня — залог единства России завтра.

Жесткие ограничения в отношении использования электронных средств в школе. Нет электронному образованию.

На основании медицинских, психологических и физических оценок должны быть приняты и исполнены жесткие требования относительно использования компьютерных систем в школе. В настоящее время не используются сенсоры, оценивающие влияние «электронки» на школьников. Они должны появиться и быть широко внедрены. Такие разработки в России есть [15].

Пересмотр содержания образования.

Реформаторы утверждали, что они берутся за организацию учебы и не касаются содержания. Но и этого оказалось достаточно, чтобы развалить среднюю школу. Образование должно учить важному и полезному, а не абстрактному и ненужному. Нам нужен сильный средний школьник, а не только таланты. Пока ситуация ухудшается. В течение ряда лет в России проводится Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, в которой участвуют сейчас около 80 стран (Programme for International Student Assessment, PISA). Программа выясняет, как умеют применять полученные знания 15-летние школьники по математике, физике и естественным наукам и чтению на родном языке. Если в 2000-х годах наши ребята были в третьем десятке, то сейчас — в четвертом. Впереди оказываются школьники из тех стран, где на деле, а не на словах осуществляется научно-технический порыв, — Китая, Южной Кореи, Сингапура, Финляндии [16].

Китайские школьники My own photo

Наша школа разгромлена, и надо говорить не о её реформировании, а о реанимации.

Школа должна готовить творцов и созидателей, способных двигаться вперед, готовых к коллективному труду, а не «квалифицированных потребителей» созданного другими.

В нынешней школе делается акцент на индивидуальных достижениях ребят, мы готовим «кустарей-одиночек». Жизнь же показывает, что вперед прорываются группы единомышленников, готовые вместе придумывать и трудиться ради воплощения своего замысла. Подготовка таких ребят велась в школе А. С. Макаренко и его последователей в кружках, осваивавших теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ), созданную Г. С. Альтишуллером, — здесь есть огромный опыт [17, 18].

Возвращение психологов в школу.

Чтобы помочь нашим детям, мы должны лучше узнать их, опираясь на современные научные достижения. Именно в этом и состоит индивидуальный подход, а не в родительском или ученическом произволе: «что нравится в школе, то и учим».

Немедленная отмена ЕГЭ, изуродовавшего среднюю и высшую школу.

Выпускные экзамены в школе и вступительные экзамены в вузы — разные сущности. Страна «наелась» «эффективными менеджерами», врачами, которые «не знают», инженерами, которые «не умеют», а также другими кое-какерами.

Немедленная отмена «болонизации» высшей школы и переход к подготовке специалистов.

Болонизация принималась, чтобы облегчить нашей молодежи отъезд за рубеж и чтобы «угодить» другим странам. Бредовость этого проекта была ясна с самого начала, когда человек кончал, к примеру, бакалавриат по юридической специальности и магистратуру по инженерной. Кто же он? «Юридический инженер» или «инженерный юрист»? Болонизацию сейчас критикуют чиновники, внедрившие её.

Время этих странных игр кончилось. Надо озаботиться подготовкой полноценных специалистов для нашей цивилизации — мира России.

Отказ от инклюзивного образования.

Нельзя относиться к детям так, как сейчас. С детьми, имеющими особенности развития, должны работать не рядовые учителя, а профессионалы, имеющие специальную подготовку и владеющие современными технологиями в этой области. Учить всех в одном классе — огромная ошибка по отношению и к детям, и к учителям, и к стране.

Изменение стратегии образования России.

Наша страна должна перейти сейчас от государства — сырьевого придатка ведущих стран на уровень сильных, самостоятельных, активно развивающихся держав. Чтобы сделать это, чтобы решать цивилизационные задачи, наше образование должно выйти на ведущие позиции в мире. С нынешним образовательным развалом в России надо покончить, людей и организации, организовавшие и благословившие распад отечественной школы, надо отстранить от этой сферы. В Библии советуют каждому воздать по делам его. Разумным представляется реализация предложения А. В. Савватеева «30–30» — отстранение 30 ведущих стратегов российского образования, предложения и деятельность которых привели в течение последних 30 лет к развалу, из образовательной сферы. Очевидно, разумным представляется роспуск Российской академии образования, благословлявшей все эти годы распад российской школы. Многое надо строить заново, а ложные авторитеты будут мешать этому процессу.

Заседание президиума Российской академии образования rusacademedu.ru

Образование является важнейшей политической технологией, и её нельзя отдавать в руки безответственным людям и некомпетентным чиновникам [19]. Существуют инварианты, императивы российского образования, воплощение которых позволило двигаться вперед, а забвение отбрасывало систему назад [20]. Брошенный Западом вызов России таков, что дела в этой сфере нельзя откладывать.

Изменение роли и функции учителя в школе, в обществе, в нашем сознании.

У общества, которое не ценит и не уважает своего учителя, нет будущего. Как можно учить, если мы не можем выгнать хулигана из класса?! О какой школе можно вести речь, если нельзя оставить халтурщиков и бездельников на второй год? Зачем нам электронные доски, если мы даже в Москве не можем в ряд школ набрать квалифицированных учителей и ищем гастарбайтеров по всей стране?! Введение ЕГЭ, по сути, — обвинение российского учительства в коррупции! Мобильник и урок — две вещи несовместимые, как гений и злодейство. Давайте не будем наказывать детей и себя и наведем в наших школах порядок. Родители заинтересованы в этом в большей степени, чем кто-либо.

Создание возможности сдать любой школьный предмет в любое время.

Сейчас этой возможности нет, мы идем на поводу у педагогической бюрократии. Мы живем в демократической стране и хотим, чтобы наши дети получили твердые знания и умели их использовать. И возможность этого добиться должна быть также в руках родителей и детей. Сдал предмет независимой комиссии, преподавателям из других школ и всё — не ходишь на уроки к нелюбимому учителю. Сдал все предметы за данный класс — переходишь в следующий. У талантливых детей и родителей такая возможность должна быть! России как воздух нужны яркие ученые, талантливые изобретатели, люди, увлеченные своим делом, и сдача независимой комиссии — отличный способ, помогающий сделать это.

Несколько лет назад это было возможно, и мы с ребенком использовали эту возможность. Признаюсь, подготовить на пятерку годовой курс — нелегкое дело. Нам нелегко давались, например, история и география. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что дело того стоило.

Сохранение светского характера образования.

Мир России является удивительной социальной общностью, которая соединяет в себе в течение многих веков людей разных народов, часто говорящих на разных языках и имеющих разное вероисповедание. Это удивительный пример социальной самоорганизации, показывающий, что сила в единстве, в общности исторической судьбы. Мы различны, но для людей иных цивилизаций все мы русские. Вспоминается восклицание А. В. Суворова: «Мы русские. Мы победили. Какой восторг!»

В образовании очень важно не делить единое на части. Во главе угла российской школы должны быть наши цивилизационные ценности. Вопросы вероисповедания или следования научному атеизму нужно оставить на усмотрение семьи и близких людей, в конце концов, самих детей. Усилия надо сосредоточить не на частностях, не на личном выборе в религиозной сфере, а на решении наших общих проблем.

Мечта должна вернуться в школу!

Большие цели дают большие силы. Русская мечта века давала нам силы, поддерживала и вела вперед. И эту традицию надо сохранить. Сейчас фэнтези вытеснила научную фантастику. Но фэнтези — это то, что не может состояться, это будущее в прошлом. Но будущее должно быть в будущем! Это дает полет и ориентиры. Мечта должна вернуться в школу! В России прекрасная школа научной фантастики, да и ученым есть что рассказать о тех горизонтах, куда они идут. Не стоит забывать и о прекрасном опыте выдающегося просветителя Сергея Петровича Капицы, передачи которого стали ярким событием для нашей культуры.

Сергей Петрович Капица Alex Rozhkov

И ещё замечание для прагматиков. Не так давно китайцы были озабочены недостаточной изобретательской, инновационной активностью своих ученых, инженеров, руководителей. Они решили выяснить, почему в США дела обстоят лучше. Оказалось, что руководители крупнейших инновационных компаний были или остаются любителями научной фантастики. Китайцы учли этот опыт.

В своё время на ночь папа читал мне книги, многие из которых были фантастическими.

— Но ведь этого нет и не будет! — иногда говорил я ему.

— Будет или нет, зависит от многих людей, и от тебя тоже. Я на тебя надеюсь.

Думаю, что так и надо говорить нашим детям. Будущее должно состояться!

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