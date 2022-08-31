Москва, 31 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Штрафы и административное выдворение из России предусмотрено для иностранцев в законопроекте депутата Госдумы Александра Хинштейна («Единая Россия») об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии, следует из документов, опубликованных в телеграм-канале парламентария.

Pravo.ru КоАП РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хинштейн заявил, что направил соответствующий законопроект на отзыв в правительство РФ. По его словам, в документе предлагается изменить редакцию действующей статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», прописав ее, как «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений». Также предлагается ввести административную ответственность за пропаганду педофилии и за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.

Согласно законопроекту, под пропагандой педофилии предлагается понимать распространение информации, направленной на формирование привлекательности педофилии, либо навязывание информации о педофилии, вызывающей интерес к педофилии, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Если подобное нарушение совершит иностранный гражданин или лицо без гражданства, то ему, согласно документу, может грозить штраф размере от 200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением за пределы страны.

В случае, если иностранец будет вести пропаганду через СМИ или интернет, то его предлагается наказывать штрафом от 400 тыс. рублей до 800 тыс. рублей также с административным выдворением за пределы России либо административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением за пределы страны.

Для российских граждан за пропаганду педофилии предусмотрен штраф от 200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. Для должностных лиц он составит от 400 тыс. рублей до 800 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 1 млн рублей до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За пропаганду с использованием СМИ или через интернет для граждан предлагается наказывать штрафом в размере от 400 тыс. рублей до 800 тыс. рублей, должностных лиц — от 800 тыс. рублей до 2 млн рублей. Для юридических лиц законопроект предусматривает штраф от 4 млн рублей до 10 млн рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.