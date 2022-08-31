Москва, , 13:01 — REGNUM Российские военные в ходе проведения специальной операции на территории бывш. УССР уничтожили три вертолёта ВСУ. Об этом 31 августа сообщили в Министерстве обороны России.

Вертолет Ми-8 U.S. Air Force

Кроме того, киевские боевики лишились четырёх самолётов.

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«За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях [киевские] войска потеряли четыре боевых самолёта: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три […] вертолёта Ми-8», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Также российскими войсками уничтожено 63 танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1700 военнослужащих киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным Минобороны России, с начала проведения спецоперации было уничтожено 274 самолёта и 148 вертолётов ВСУ. Также киевские боевики лишились 370 зенитных ракетных комплексов, 4400 танков и других боевых бронированных машин.