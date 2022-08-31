Херсон, Бывш. УССР, , 13:00 — REGNUM Руководители СВО должны обратить внимание на особую важность материалов военных корреспондентов, написал 31 августа в своем телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сейчас появляется много видео, которые подтверждают вчерашний провал ВСУ на Херсонском направлении. Такие видеоматериалы очень вдохновляют наших бойцов и общество, что в свою очередь деморализует солдат противника», — отметил Безсонов.

Таких материалов должно появляться значительно больше, «десятки в день», следует провести всю необходимую организационную работу, призвал заместитель министра.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что при разгроме «наступления» ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях за двое суток (29−30 августа) были уничтожены десятки единиц военной техники и более 1700 военнослужащих.