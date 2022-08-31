Москва, 31 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. ЕЦБ должен отреагировать на растущие цены и бегство капиталов более динамичным подъемом ставок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Alex Guibord Штаб-квартира Европейского Центробанка во Франкфурте-на-Майне, Германия

«ЕЦБ пытался отрицательной ставкой помочь преодолеть последствия локдауна за счёт удешевления кредитов и стимулирования потребления. Однако в его расчетах есть одна фундаментальная ошибка. Из-за демографического кризиса в значительном числе стран еврозоны норма накоплений (сбережений) постепенно возрастает, — сказал Сафонов. — Старшие поколения более склонны к сбережениям, а поскольку политика отрицательных ставок ему невыгодна, это может приводить к постепенному оттоку накоплений на более перспективные финансовые рынки. Таким образом, за счёт политики отрицательных ставок не удаётся разогнать спрос, а получается разогнать бегство сбережений в иные страны».

Но, как полагает Сафонов, скорее всего, ЕЦБ должен отреагировать на растущие цены и бегство капиталов более динамичным подъемом ставок.

«А для стабилизации цен необходим их уровень на отметке 2,5-3%», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, главы центробанков Европейского союза призывают к агрессивному повышению ставок.