Москва, 31 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке недостаточно провозных мощностей. Именно поэтому Россия не сможет отгрузить на экспорт по итогам 2022 года 100 млн тонн груза, об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Сейчас на территории Дальнего Востока необходимо создать транзитные потоки для обеспечения полного объема российского экспорта. Потому что у нас сегодня все предприятия, даже которые работали на Европу, все развернулись на Дальний Восток. Но провозных мощностей недостаточно», — сказал Трутнев.

Полпред подчеркнул, что из-за этого Россия потеряет порядка 2 трлн рублей. На предстоящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме будут подниматься вопросы модернизации БАМа и Транссиба.

Как сообщало ИА REGNUM, в новых санкционных условиях Россия будет развиваться за счет Дальнего Востока, потому что на границах с регионами ДФО находятся торговые соседи, с которыми сохранились нормальные экономические отношения, об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил полномочный представитель президента Юрий Трутнев.