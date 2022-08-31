Херсон, Бывш. УССР, , 12:58 — REGNUM Попытки ВСУ провести контрнаступление связаны прежде всего с необходимостью «отчитаться» перед западными кураторами об использовании полученной помощи, написал 31 августа в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем следует помнить, что на поле боя действует логика «не атакуешь ты — атакуют тебя», добавил он.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что при разгроме «наступления» ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях за двое суток (29−30 августа) были уничтожены десятки единиц военной техники и более 1700 военнослужащих.