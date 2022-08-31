Майами, США, , 14:15 — REGNUM Американские музыканты DJ Khaled (Халед Мохаммед Халед), SZA (Солана Имани Роуэ) и Future (Нейведиус Деман Уилберн) выпустили совместное видео под названием Beautiful. Об этом сообщил портал HotNewHipHop 31 августа.

DJ Khaled, SZA и Future Цитата из видеоклипа Beautiful

По сюжету ролика, DJ Khaled устраивает свидание с девушкой в Майами (США), а его коллеги в это время посещают местную вечеринку. Стоит отметить, что Beautiful стал уже шестым видеоклипом, снятым на песню из недавнего альбома Халеда под названием God Did.

Напомним, 26 августа 2022 года DJ Khaled представил свой новый альбом God Did. Пластинка стала 13-м студийным альбомом артиста, включив в себя совместные треки с Канье Уэстом, Future, Eminem, Drake, Lil Baby и многими другими.

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