Москва, 31 августа 2022, 12:56 — REGNUM Киев провоцирует срыв миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, в ходе очередного обстрела ВСУ снаряд попал в здание переработки радиоактивных отходов, сообщили 31 августа в Министерстве обороны России.
Отмечается, что киевский режим в течение 30 августа продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Энергодара находится Запорожская АЭС, постоянно обстреливаемая бандеровскими боевиками. 31 августа на станцию планируется визит экспертов МАГАТЭ.
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