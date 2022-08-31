Москва, 31 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Киев провоцирует срыв миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, в ходе очередного обстрела ВСУ снаряд попал в здание переработки радиоактивных отходов, сообщили 31 августа в Министерстве обороны России.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

Отмечается, что киевский режим в течение 30 августа продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

«В ходе обстрела артиллерией (ВСУ) территории атомной станции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твёрдых радиоактивных отходов», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Энергодара находится Запорожская АЭС, постоянно обстреливаемая бандеровскими боевиками. 31 августа на станцию планируется визит экспертов МАГАТЭ.

Читайте также: Энергодар за сутки подвергся более чем 60 ударам из БПЛА и артиллерии