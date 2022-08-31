Североуральск, Свердловская область, , 13:06 — REGNUM В Североуральске Свердловской области собака укусила 11-летнюю девочку. Владельцы животного выплатят 400 тыс. рублей пострадавшей стороне, сообщили журналистам в пресс-службе облсуда.

Собака Анна Кумицкая (с) ИА REGNUM

Инцидент произошёл в августе 2022 года. Девочка находилась возле забора одного из частных домов Североуральска, когда собака высунула морду из-за забора и укусила ребёнка. В результате девочка получила рану ноги и была вынуждена ходить на костылях, а также перейти на домашнее обучение.

Мать девочки обратилась в суд с требованием взыскать с владельцев собаки компенсацию морального вреда. Свердловский областной суд оставил в силе решение суда низшей инстанции. Владельцы животного выплатят семье пострадавшего ребёнка 400 тыс. рублей.