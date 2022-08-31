Москва, 31 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Власти России активно отслеживают ситуацию с возможными ограничениями на выдачу виз гражданам РФ в страны Евросоюза. Об этом сегодня, 31 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Шенгенская виза

По его словам, ограничение виз в ЕС — это очередная порция недружественных действий в отношении российских граждан. Ещё одна спираль безрассудного русофобского отношения к России.

«Ничего в этом хорошего нет. Их люди тоже столкнутся с неудобствами, когда они будут приезжать в РФ. Конечно, если это произойдёт, то потребует контрреакций», — подчеркнул Песков.

Как сообщает ИА REGNUM, 31 августа главы МИД стран Евросоюза должны принять решение по ограничению выдачи виз гражданам РФ.

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