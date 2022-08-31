Таллин, , 12:54 — REGNUM В среду, 31 августа, состоится внеочередное заседание парламента Эстонии Рийгикогу, в повестке — два законопроекта, касающихся рынка электроэнергии. Об этом сообщила канцелярия Рийгикогу.

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В первом из них Эстония ставит цель перейти на возобновляемую энергию к 2030 году. Цель изменения доли возобновляемой электроэнергии состоит в том, чтобы к 2030 году она составляла не менее 100% от общего потребления электроэнергии вместо нынешних 40%. А в общем объеме потребляемой энергии, возобновляемая должна будет составлять не менее 65% вместо нынешних 42%.

В другом рассматриваемом законопроекте речь идет о введении универсальной услуги, которая поможет населению смягчить последствия высоких цен на электроэнергию на бирже. Как отмечается, если парламент одобрит проект, присоединиться к универсальной услуге можно будет уже в октябре нынешнего года.