Ростов-на-Дону, 31 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Ростовской области на Аллее героев музейного комплекса «Самбекские высоты» предали земле останки 38 советских воинов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Donland.ru Самбекские высоты

Экспертам удалось установить имя только одного из солдат, останки которых были подняты поисковиками на полях сражений. Боец смастерил из винтовочной гильзы капсулу, в которой хранил записку с личными данными. Это подносчик мин 80-й отдельной стрелковой бригады старшина 2-й статьи Николай Иванович Афонин. Уроженец Ростова-на-Дону погиб 4 мая 1942 года в Карелии и был похоронен на высоте у реки Ханга-йоки Карело-Финской ССР. Его останки были обнаружены поисковым объединением «Курган» (Нижний Новгород) при проведении работ на территории Лоухского района.

На церемонии присутствовала внучатая племянница бойца Светлана Текучева. Вместе с участниками траурного митинга она бросила в могилу горсть земли.

На Аллее героев в Ростовской области преданы земле останки 459 солдат, павших в годы Великой Отечественной войны.