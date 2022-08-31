Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM В Санкт-Петербурге определён подрядчик будущего строительства подземного пешеходного перехода у Биржевого моста, находящегося на капремонте. Это следует из лота, опубликованного на сайте госзакупок.

Ограждения в подземном переходе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проектированием и строительством перехода займётся АО «Производственное объединение «Возрождение». Компания должна будет построить переход под площадью академика Лихачева.

На эти работы СПбГКУ «Дирекция транспортного строительства» направит почти 420 млн рублей. Подземный переход должны ввести в эксплуатацию к октябрю 2024 года Отметим, что свою заявку на конкурс подала лишь одна компания.

Напомним, что на Биржевом мосту ведутся работы по капитальному ремонту. В июне специалисты приступили к установке гидроцилиндров. А завершиться ремонт должен в ноябре текущего года.

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