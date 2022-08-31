Ульяновск, 31 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области в 2022 году планируют убрать 2,3 млн тонн зерновых, в настоящее время собрано 2 млн тонн. За 79 лет в регионе преодолевали планку в 2 млн тонн зерновых десять раз, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Глава региона Алексей Русских на церемонии чествования передовиков уборочной кампании отметил, что хлеборобы перешагнули рубеж в 2 млн тонн зерна. Он выразил уверенность в том, что у Ульяновской области »есть все предпосылки, чтобы собрать порядка 2,3 млн тонн зерна».

Урожайность составила 36,2 ц/га, в отдельных хозяйствах достигает 80 ц/га. Лидером по намолоту зерна стал Мелекесский района, где итоговый показатель превысил 300 тыс. тонн.

Министр АПК и развития сельских территорий Михаил Семёнкин отмечает, что за 79 лет существования Ульяновская область десять раз получала урожай более 2 млн тонн.

Напомним, что на 10 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны в Ульяновской области на площади более 200 тыс. гектаров, что составляло 32% от плана.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее министерству АПК совместно с аграрным университетом поручено разработать для каждого района план использования минеральных удобрений и агротехнологий для увеличения урожайности почвы.