Казань, 31 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Татарии обитает 81 вид охотничьих животных, совсем недавно появились два из них — марал и пятнистый олень. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков.

Николай Михальченко ИА REGNUM Пятнистые олени

С его слов, в республике растет численность животных, особенно лосей и косуль.

«Численность лосей только за год выросла на 13%, косуль — на 25%. Например, в 2012 году лосей было чуть более 6 тыс., сейчас — 13 тыс., косулей — более 1 тыс., сейчас — свыше 12,7 тыс. особей. Это ресурс, который необходим для нашей республики. Это большая плодотворная работа со всеми охотпользователями», — цитирует спикера «Татар-информ».

Экономическая оценка охотничьих ресурсов республики составляет более 2 млрд рублей.

В Татарии охотничьи угодья занимают 93% территории (6 млн 309,4 тыс. гектаров).

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2021 году за медицинской помощью по поводу повреждений, нанесенных животными, обратились на 3,25% больше человек, чем годом ранее. В трех районах показатель повреждений от животных превышал республиканский в 1,5 и более раза.

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