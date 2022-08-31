Москва, 31 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Если уровень инфляции в ФРГ перешагнет рубеж в 10%, то это приведёт к масштабному кризису германской экономики, прежде всего в ее основных отраслях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Небывалый рост цен в Германии в 8,8% уже побил рекорд 1973–1974 года, когда показатели инфляции составили 8%. Это выше апрельских прогнозов министра экономики Германии Роберта Хабека на 1,9%! При этом происходит и одновременное замедление темпов экономического роста, что чревато для немецких граждан дальнейшим падением реальных доходов, а для многих предприятий — ростом стоимости сырья и снижением конкурентоспособности на мировых рынках, — сказал Сафонов. — Единственным светлым пятном на этом фоне является наличие относительно небольшого уровня безработицы, что, с одной стороны, препятствует раскручиванию зарплатной спирали и дальнейшему разгону инфляции, а с другой – не требует сверхрасходов бюджета на борьбу с безработицей».

Но, как полагает Сафонов, если уровень инфляции перешагнет рубеж 10%, то это приведёт к масштабному кризису германской экономики, прежде всего в ее основных отраслях — нефтехимии, фармацевтике, автомобилестроении.

«А это уже уровень безработицы в пределах 7-8%», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ФРГ в августе 2022 года цены на энергоресурсы выросли на 35,6%.