Сеул, , 12:50 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выразил соболезнования в связи с уходом из жизни последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Михаил Горбачев Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Южной Кореи назвал Горбачёва «лидером, который положил конец холодной войне и принес примирение и мир», а также «первооткрывателем, заложившим прочную основу для отношений дружбы и сотрудничества между Южной Кореей и Россией, установив между странами дипломатические отношения».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший и единственный президент СССР Михаил Горбачёв скончался 30 августа в возрасте 91 года. С начала 2020 года он находился под непрерывным врачебным наблюдением.