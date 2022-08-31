Сеул, 31 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выразил соболезнования в связи с уходом из жизни последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Горбачев

Глава Южной Кореи назвал Горбачёва «лидером, который положил конец холодной войне и принес примирение и мир», а также «первооткрывателем, заложившим прочную основу для отношений дружбы и сотрудничества между Южной Кореей и Россией, установив между странами дипломатические отношения».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший и единственный президент СССР Михаил Горбачёв скончался 30 августа в возрасте 91 года. С начала 2020 года он находился под непрерывным врачебным наблюдением.