Оренбург, , 12:48 — REGNUM В оренбургских школах с 1 сентября появятся советники директоров по воспитанию. Эту должность займут 492 учителя, сообщили в пресс-службе областного правительства.

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«В 2022-2023 учебном году введено 492 ставки советников, что равно количеству образовательных учреждений Оренбуржья, задействованных в проекте. В следующем учебном году число советников директоров вырастет в регионе до 621», — отметили чиновники.

Напомним, должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями вводится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Советники помогут спроектировать воспитательную среду и поддержать социальные инициативы учеников. Среди задач будет сплочение родительского, педагогического и детского сообществ, развитие детского и молодёжного движения, а также поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.