Киев, 31 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Поставки оружия из европейских стран в Киев достигли таких объемов, что армия России «может прямо с парада в Киеве маршем до Берлина дойти», отметил 31 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев, 2013

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Оружие советского образца у Киева закончилось ещё около трех месяцев назад, и с того времени ВСУ держатся на поставках из Америки и Европы, напомнил военкор.

«Оружия в Европе не так уж и много, а США каждый раз настаивают на том, чтобы выделять всё больше и больше «железа» [Киеву]. И «старуха» каждый раз у дядюшки Сэма идёт на поводу. По окончанию спецоперации вооружения в Европе скорее всего практически не останется», — отметил Руденко.

Многое будет зависеть от того, какой из ресурсов у ВСУ закончится раньше — человеческий или «железный», добавил военкор