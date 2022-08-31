Москва, , 12:47 — REGNUM В России принимаются необходимые меры для борьбы с природными пожарами, эффективность их тушения повышается. Об этом 31 августа на просветительском марафоне «Знание» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тушение пожара 50.mchs.gov.ru

Он напомнил, что совсем недавно на территории России полыхали сильные пожары, однако, по его словам, в текущем году их было значительно меньше, чем прошлом.

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«Там эмоционально да, кто-то мог нюхать дым в центре Москвы, но пожаров было значительно меньше. Всё-таки эффективность борьбы с этими пожарами, с этим явлением природным повышается, принимаются меры необходимые», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Авиалесоохраны на 30 августа, на территории России за сутки было ликвидировано не менее 75 лесных пожаров на площади 4 750 гектаров. В стране продолжали действовать 83 лесных пожара. Их общая площадь оценивается в 54,8 тыс. гектаров.

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Сильные лесные пожары начались в Рязанской области в августе. Несмотря на то, что власти 28 августа объявили о локализации возгораний, их площадь продолжала увеличиваться несколько дней подряд. Смог от возгораний достиг Москвы.