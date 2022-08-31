Амурская область, 31 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. На фасаде школы села Короли Октябрьского района Амурской области разместили мемориальную доску, которая будет напоминать жителям о подвиге Героя России Ивана Цевуна. Он погиб в ходе спецоперации, защищая Россию, жителей ДНР и ЛНР, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Приамурья Василий Орлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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«Предки Ивана Цевуна боролись с фашизмом — два деда удостоены звания Герой Советского Союза. Иван Геннадьевич отдал свою жизнь, чтобы мы с вами стояли под мирным небом, отдал свою жизнь за свободу Донбасса, отдал свою жизнь за Победу», — написал Василий Орлов.

Глава Амурской области поблагодарил семью Ивана Цевуна за то, что они воспитали настоящего патриота, честного и доблестного защитника Родины.

Как сообщало ИА REGNUM, похороны погибшего в ходе спецоперации в защиту Донбасса Ивана Цевуна состоялись 12 июля. Прощание проходило торжественно. Военнослужащему присвоили звание Героя России за воинский подвиг, совершенный в ходе выполнения боевых задач на территории б. УССР.