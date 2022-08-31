Курск, 31 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Курске задержана сотрудница банка, помогавшая телефонным мошенникам, которые обманом вымогали деньги у пенсионеров. Об этом 31 августа сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Женщина через мессенджеры нашла криминальную подработку — выезжать на указанные кураторами адреса и забирать деньги у граждан, которые нужно было перечислять мошенникам через банкоматы. Женщина знала, что участвует в незаконной деятельности, и получала 10% от полученной суммы.

Полицейские установили местонахождение подозреваемой и задержали её. В тот день она посетила семью пенсионеров, которых мошенники убедили, что их родственница стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Они обещали помочь ей избежать ответственности и просили за это 100 тысяч рублей. Потерпевшие завернули деньги в полотенце, положили в пакет с другими вещами и отдали злоумышленнице.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Женщина находится под подпиской о невыезде. Есть основания полагать, что она может быть причастна к другим аналогичным преступлениям.