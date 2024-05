Эр-Рияд, 31 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Саудовской Аравии суд посчитал, что жительница страны нанесла ущерб государству своими действиями в социальных сетях, и приговорил ее к 45 годам тюремного заключения. Это уже второй подобный приговор за последнее время, как передает 31 августа Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

О приговоренной по имени Нура бинт Саид аль-Кахтани известно немного, в том числе о том, занималась ли она каким-либо активизмом. Из официального обвинительного заключения, полученного Associated Press и правозащитными группами, следует, что ее дело связано с использованием ею социальных сетей. Официальные лица Саудовской Аравии не ответили на просьбу агентства о комментарии.

Недавно международное возмущение вызвал аналогичный приговор о 34-летнем тюремном заключении, вынесенный аспирантке университета Лидса в Великобритании Сальме аль-Шехаб.

В начале августа специализированный уголовный суд вынес приговор о 45-летнем тюремном сроке в соответствии с законами королевства о борьбе с терроризмом и киберпреступностью. Этот суд, который обычно рассматривает дела, связанные с политикой и национальной безопасностью, вынес решение при рассмотрении апелляции аль-Кахтани на ее предыдущий приговор.

Судьи признали аль-Кахтани виновной в «подрыве сплоченности общества» и «дестабилизации общественного устройства», ссылаясь на ее действия в социальных сетях. Они утверждали, что аль-Кахтани «нарушала общественный порядок через информационную сеть».

Остается неясным, что именно аль-Кахтани разместила в интернете и где проходило слушание ее дела. Она была взята под стражу 4 июля 2021 года, по данным вашингтонской правозащитной организации Democracy for the Arab World Now (DAWN), которая критически относится к саудовским властям.