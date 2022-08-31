31 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что антироссийские санкции эффективны и правильны.

Анна Царькова, , 17:05 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц считает антироссийские санкции эффективными и правильными. Соответствующее заявление политик сделал 30 августа в интервью газете Magdeburger Volksstimme.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

«Страна отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России», — сказал Шольц.

Политик также назвал ограничительные меры против России важным инструментом давления на Российскую Федерацию. Политик считает, что российский лидер Владимир Путин не ожидал столь «сильного и единого» ответа Европы на конфликт на территории б. УССР.

Заявление Шольца обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом указали на то, что пока что санкции продемонстрировали свою эффективность против экономики Запада. Были и те, кто порекомендовал Шольцу зимой посмотреть, какое «единство» будет в Европе.

«Наверное, поэтому немцы будут мыться раз в неделю, а Россия заработала на энергоресурсах уже в половину больше…» — написал Ilya.

«Эффективны против Запада», — добавил один из участников обсуждения.

«Против Евросоюза, он забыл добавить. Русским плевать. У нас тепло будет зимой», — пишет Семён.

«А простые европейцы считают также?» — спросил DP.

«Но газ Германия всё равно будет покупать за рубли», — отметил Cat Just Cat.

«После этого обтёрся мокрой тряпкой вместо душа и пошёл собирать дрова на зиму», — иронизирует ещё один участник обсуждения.

«Пора Шольцу внеочередное звание давать и орден «за развал Евросоюза», — шутит В. К.

Олаф Шольц (сс) Raimond Spekking

«Шольц, уважаемый (нет)! То, что русскому хорошо, для немца смерть. Не зря есть такая поговорка. Русский человек всё вытерпит, нам не впервой. Вы нас так и не поняли. Возможно, даже не пытались. Ну что ж, не страшно. Мы русские, с нами Бог!» — отреагировала «МаРуся».

«Задача санкций и экономии в Европе — удивление Путина? До чего же лакейское мышление… Лишь бы «барина» задеть», — отреагировала Ольга В.

«Сильнее всех удивилась Европа», — смеется Lins.

«Ну, а что он ещё может сказать? Заднюю дать не может, вот и приходится талдычить одно и тоже», — прокомментировала Елена.

«По-моему, такого эффекта от санкций вообще никто не ожидал! Граждане России с сожалением смотрят на Европу и думают, не послать ли им гуманитарку по доброте душевной!» — с сарказмом добавил Владимирович.

«Путин ожидал всего этого сразу после своего прихода на должность президента России. Он знал, что готовит Запад России в случае её неповиновения и желания выйти из-под оккупации…. [Территория б. УССР] лишь один из фронтов. Экономическая война России с Западом происходит таким образом, что экономические санкции против России бьют Запад бумерангом против них же самих с утроенной силой», — отметила Татьяна.

«Да Путин до сих пор в себя прийти не может. От смеха», — пошутил Олег И.

«Олаф Шольц очень удивится единству Европы зимой», — не без сарказма написал Юрий Николаевич.

«Как хорошо, когда есть дома свет, горячая и холодная вода и другие блага, о которых скоро будут мечтать немытые европейцы», — подытожил Ivan.