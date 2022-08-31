Москва, 31 августа 2022, 12:45 — REGNUM Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) продолжает работать в штатном режиме. Об этом 31 августа заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«По поводу атомной станции. Станция работает в штатном режиме», — сказал Балицкий.
По его словам, Росгвардия охраняет объект, однако тяжелая военная техника на ЗАЭС не размещается.
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