Москва, 31 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) продолжает работать в штатном режиме. Об этом 31 августа заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«По поводу атомной станции. Станция работает в штатном режиме», — сказал Балицкий.

По его словам, Росгвардия охраняет объект, однако тяжелая военная техника на ЗАЭС не размещается.