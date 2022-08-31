Газа, Палестина, , 12:59 — REGNUM Власти сектора Газы испытывают трудности с восстановлением жилищного фонда после окончания недавнего конфликта с Израилем. Об этом заявил в интервью Al-Araby-al-Jadid заместитель министра общественных работ и жилищного строительства Палестины Наджи Сархан.

Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС (сс) Osps7

По его словам, в результате столкновений в августе 2022 израильские войска уничтожили 25 единиц жилья, ещё 80 единиц были серьезно повреждены.

Сархан заявил журналистам издания, что главной проблемой на пути восстановления Газы является отсутствие спонсоров. Единственным государством, которое решило оказать помощь в вопросах восстановления, является Катар.

По данным Al-Araby-al-Jadid, в Газе находится посланник Катара Махмуд аль-Амади, который, совместно с местными властями, проведёт оценку разрушений и оценит объём помощи, которая требуется для восстановления Сектора.