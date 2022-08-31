Орел, , 12:42 — REGNUM Проверку по факту поджогов, совершённых подростками в Орле, проводят следователи Следственного управления Следственного комитета Орловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в пресс-службе ведомства.

Хулиган что-то замыслил Цитата из х/ф «Путёвка в жизнь». Реж. Николай Экк. 1931. СССР

«СУ СК России по Орловской области проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, ст. 213 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, хулиганство)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером 30 августа несколько подростков облили горючим и подожгли оконную раму здания бывшего тира (сейчас эта хозяйственная постройка используется как склад, уточнили в СК). Позже также был установлен факт поджога прилегающей асфальтированной территорию к зданию отдела по работе с личным составом УМВД России по Орлу. Само здание не горело.

Следователи уже опросили подростков, по предварительным данным, причастных к поджогам.

Отметим, что ранее ряд СМИ сообщил о задержании пяти несовершеннолетних за поджоги двух объектов полиции в Орле. Сообщалось, что все злоумышленники — школьники, ученики пятого, седьмого и девятого классов.