Орел, 31 августа, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Проверку по факту поджогов, совершённых подростками в Орле, проводят следователи Следственного управления Следственного комитета Орловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в пресс-службе ведомства.

Цитата из х/ф «Путёвка в жизнь». Реж. Николай Экк. 1931. СССР Хулиган что-то замыслил

«СУ СК России по Орловской области проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, ст. 213 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, хулиганство)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером 30 августа несколько подростков облили горючим и подожгли оконную раму здания бывшего тира (сейчас эта хозяйственная постройка используется как склад, уточнили в СК). Позже также был установлен факт поджога прилегающей асфальтированной территорию к зданию отдела по работе с личным составом УМВД России по Орлу. Само здание не горело.

Следователи уже опросили подростков, по предварительным данным, причастных к поджогам.

Отметим, что ранее ряд СМИ сообщил о задержании пяти несовершеннолетних за поджоги двух объектов полиции в Орле. Сообщалось, что все злоумышленники — школьники, ученики пятого, седьмого и девятого классов.