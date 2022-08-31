Посёлок городского типа Харп, Ямало-Ненецкий АО, 31 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. «Ямалспас» получил новую технику для своего отделения в Харпе. Об этом сообщает пресс-служба главы Ямала.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Новые снегоходы для «Ямалспаса»

Автопарк спасателей пополнили вездеход ТРЭКОЛ, две аэролодки «Пиранья», два квадроцикла и два снегохода. Техника предназначена для проведения поисково-спасательных работ, оказания первой медицинской помощи и доставки оборудования к местам происшествий.

Количество туристических групп в горах Полярного Урала ежегодно увеличивается, как и объём поисковых работ и оказания помощи туристам. В 2021 году на Ямале перед туристическими походами официально зарегистрировались 58 групп, из которых 20 граждан обратились за помощью спасателей.