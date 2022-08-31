Таллин, , 12:41 — REGNUM

Эстония Pixabay.com

Эстония испытывает проблемы с использованием субсидий Европейского союза: в 2021 году было потрачено на 588 млн евро или на 39% меньше запланированного объема. Об этом говорится в пресс-сообщении Госконтроля страны по итогам проведенного анализа.

Беспокойство главного контрольного органа Эстонии вызывает и то, что тенденция к малой эффективности использования евродотаций сохраняется и в 2022 году: за первые шесть месяцев текущего года была израсходовано только пятая часть или 276 млн евро доступных средств.

«В условиях нынешнего стремительного роста цен принцип «время — деньги» действует в большей степени, чем раньше, и каждый год, квартал или даже месяц задержки означает, что мы получим меньше школ, меньше центров здоровья, дорог и других необходимых вещей», — прокомментировал результаты аудита госконтролер Янар Хольм.

Госконтроль отмечает, что проблема носит долгосрочный характер: с 2017 года государство ежегодно не использовало в среднем 318 млн евро доступных евросубсидий, запланированных для использования в государственном бюджете.

Из данных министерства финансов видно, что темпы использования денежных средств ЕС падают. Если в предыдущем бюджетном периоде 2007–2013 годов к концу восьмого года реализации было использовано 89% иностранных субсидий, то теперь — лишь 70%.

Отмечается, что среди государств-членов ЕС Эстония занимает 15-е место по темпам использования евросубсидий.

Госконтроль признал, что использование субсидий Брюсселя также связано с провалом государственных закупок. «Постоянно планировать и направлять на использование все новые иностранные субсидии стране с таким размером населения, очевидно, не по силам», — говорится в материалах Госконтроля Эстонии.