Сеул, , 12:41 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 31 августа со специальным докладчиком ООН по правам человека в КНДР Элизабет Сэлмон. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наше правительство глубоко обеспокоено ситуацией с правами человека в КНДР», — сказал глава МИД Южной Кореи в ходе встречи.

Пак Чин высоко оценил решимость нового спецдокладчика ООН играть ведущую роль в усилиях по улучшению ситуации в Северной Корее, а также сообщил о том, что Южная Корея будет тесно сотрудничать с ООН и международным сообществом для решения этой проблемы.

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