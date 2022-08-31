Чебоксары, 31 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Чувашии сентябрь начнётся с похолодания, а бабье лето прогнозируется с 16 по 25 сентября, когда вернётся 20-градусное тепло. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Набережная в Чебоксарах «зазеленела»

По его словам, засушливый период продолжится, дожди прогнозируются не ранее, чем через неделю. При этом жара спадёт: прогнозируется в среднем +10…+11 градусов, в том числе первые заморозки возможны 9 — 12 сентября.

Вторая половины сентября ожидается более комфортной. По расчётам, температура поднимется до 20-градусной отметки. С 16 по 25 сентября ожидается сухое тёплое «бабье лето». В конце сентября снова начнутся дожди и похолодает.

Синоптик-любитель отмечает, что август в Чувашии стал самым жарким за последние 50 лет и рекордно сухим: в последний летний месяц накопилось 3 мм осадков при норме 59 мм, что стало худшим показателем с 2011 года, когда наблюдалась сильная засуха. Напомним, что в Чебоксарах в августе-2022 средняя температура составила чуть более 20 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии вводят режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за засухи. По оценке республиканского минсельхоза республики, произошла частичная гибель урожая картофелей и овощей, ущерб предварительно оценивается в 67 млн рублей.